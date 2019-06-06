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اقتصاد
الخميس 06/يونيو/2019 - 03:09 م

لوك أويل الروسية تؤيد تمديد تخفيضات إنتاج النفط لنهاية 2019

لوك أويل الروسية
وكالات
dostor.org/2655685

قال وحيد علي كبيروف، الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل، ثانى أكبر مُنتج روسى للنفط، لـ"رويترز" إن الشركة تعتزم اقتراح أن تمدد موسكو مشاركتها فى اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي بالشروط الحالية حتى نهاية العام الجاري.

تخطط روسيا وبعض المنتجين من خارج أوبك، بجانب دول المنظمة، للاجتماع في يونيو أو يوليو لبحث تمديد الاتفاق، الذي تلتزم موسكو فى إطاره بخفض إنتاجها النفطى 228 ألف برميل يوميًا.

وقال على كبيروف: "أعتقد أن مستوى 228 ألف برميل يوميًا هو كمية صغيرة نسبيًا، ورأينا التأثير الذي حصلنا عليه. لذا سأقترح الإبقاء على الاتفاق ومراقبة مخزونات (النفط العالمية)، باستثناء إيران".

وقال إن قطاع النفط العالمى، الذي ينتج نحو مئة مليون برميل يوميًا، ما زال يستغل الاستثمارات التي جرى القيام بها قبل الانخفاض الحاد لأسعار النفط قبل عدة سنوات، في ضوء الافتقار إلى اكتشافات نفطية كبيرة عالميًا في الفترة الأخيرة.

وقال علي كبيروف: إنه نظرًا إلى انخفاض الإنتاج في فنزويلا والقيود المفروضة على صادرات الخام الإيراني، فإن قطاع النفط العالمي يجب أن يلتزم الحذر الشديد ويحافظ على استقرار أسعار النفط، بما في ذلك عبر اتفاق الإنتاج.

وأضاف أن لوك أويل تخطط لإنفاق ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار على صفقات شراء في قطاع المنبع، وبالأساس خارج روسيا.

وقال إنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج لوك أويل النفطى، داخل وخارج روسيا، ما بين 85 و86 مليون طن (1.71-1.73 مليون برميل يوميًا) هذا العام.

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