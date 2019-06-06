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الخميس 06/يونيو/2019 - 03:09 م

أمستردام تعلن عن "زواج السياحة".. والعرس الأول خلال أيام

أمستردام تعلن عن
وكالات
dostor.org/2655684

في مبادرة غير مسبوقة، أضحى بوسع من يزور العاصمة الهولندية أمستردام من الرجال أو النساء، الزواج من السكان المحليين، لكن هذا الارتباط لا يدوم طويلًا.

وحسبما نقلت صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن هيئة السياحة في العاصمة الهولندية فتحت الباب أمام السياح لـ"زواج رمزى" من السكان المحليين، حتى يتجولوا معًا في أرجاء المدينة، ويكتشفوا أماكن لا يرتادها الناس كثيرًا في العادة.

ويجري الزواج في طقوس تستمر نحو نصف الساعة، ويجري فيه تبادل الخاتم، لكنه غير قانوني ويكتسي طابعًا رمزيًا فقط، ولا يشمل إقامة أي علاقة.

وجرى إطلاق المبادرة الفريدة من نوعها، في إطار مبادرة تسعى إلى تقريب السكان المحليين من السياح، ومن المرتقب أن تعقد أولى الزيجات الأسبوع المقبل.

وعقب الزواج، سيزور السائح "العريس" عددًا من معالم المدينة، في إطار "شهر عسل وهمى"، قبل أن يعود إلى بلاده دون زوجته المؤقتة.

وتستقبل العاصمة الهولندية 19 مليون سائح سنويًا في الوقت الحالى، ومن المرجح أن يرتفع العدد إلى 29 مليونًا خلال العقد المقبل.

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