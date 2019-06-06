مورجان ستانلي يتوقع هبوط النفط بفعل مخاوف التجارة وتباطؤ الاقتصاد

قال مورجان ستانلي في مذكرة بحثية، إن تزايد توترات التجارة وتباطؤ الاقتصاد بصفة عامة، بجانب تراجع الطلب على النفط، سيطغيان على أثر نقص الإمدادات ويؤديان إلى انخفاض أسعار الخام.



وبلغ خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة، يوم الأربعاء، أدنى مستوياتهما منذ منتصف يناير كانون الثاني عند 59.45 و50.60 دولار للبرميل على الترتيب، مع ارتفاع المخزونات الأمريكية في ظل إنتاج قياسي وفي الوقت الذي بدأ فيه تباطؤ الاقتصاد العالمي في التأثير سلبا على طلب الطاقة.



وقال محللو مورجان ستانلي في مذكرة ”الطلب آخذ بالضعف بوتيرة أسرع كثيرا مما توقعنا. بالنظر إلى البيانات الصادرة في الآونة الأخيرة، تلك الخاصة بسوق النفط وكذلك الاقتصاد الكلي، فإن فرص ذلك تتزايد على الأرجح“.



وقال بنك الاستثمار إن بيانات الطلب على النفط لشهري مارس آذار وأبريل نيسان مخيبة للآمال، في إشارة إلى أرقام الاستهلاك من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والصين والهند والبرازيل وتايلاند، التي ”تشكل 48 بالمئة من الطلب العالمي على النفط“ إجمالا.



وخفض البنك توقعاته لنمو الطلب على النفط في 2019 من 1.2 مليون برميل يوميا إلى مليون برميل يوميا، ليقلص بالتبيعة توقعاته لخام برنت للنصف الثاني من 2019 إلى ما بين 65 و70 دولارا للبرميل من 75 و80 دولارا للبرميل.



وقال مورجان ستانلي ”نتوقع لتراجع إمدادات أوبك، مدفوعا بمزيد من الانخفاض في إيران وفنزويلا بجانب نمو الطلب تمشيا مع الاتجاهات السائدة في الفترة الأخيرة، أن يؤدي لإبقاء سوق النفط في حالة عجز“.



لكن البنك قال إنه في ضوء تقديرات أضعف للطلب على النفط "فإن توقعاتنا لارتفاع برنت إلى النصف الأعلى من نطاق السبعين دولارا أصبح من الصعب الحفاظ عليها".