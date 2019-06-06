القاهرة : الخميس 06 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
اقتصاد
الخميس 06/يونيو/2019 - 03:08 م

مورجان ستانلي يتوقع هبوط النفط بفعل مخاوف التجارة وتباطؤ الاقتصاد

مورجان ستانلي يتوقع
وكالات
dostor.org/2655682

قال مورجان ستانلي في مذكرة بحثية، إن تزايد توترات التجارة وتباطؤ الاقتصاد بصفة عامة، بجانب تراجع الطلب على النفط، سيطغيان على أثر نقص الإمدادات ويؤديان إلى انخفاض أسعار الخام.

وبلغ خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة، يوم الأربعاء، أدنى مستوياتهما منذ منتصف يناير كانون الثاني عند 59.45 و50.60 دولار للبرميل على الترتيب، مع ارتفاع المخزونات الأمريكية في ظل إنتاج قياسي وفي الوقت الذي بدأ فيه تباطؤ الاقتصاد العالمي في التأثير سلبا على طلب الطاقة.

وقال محللو مورجان ستانلي في مذكرة ”الطلب آخذ بالضعف بوتيرة أسرع كثيرا مما توقعنا. بالنظر إلى البيانات الصادرة في الآونة الأخيرة، تلك الخاصة بسوق النفط وكذلك الاقتصاد الكلي، فإن فرص ذلك تتزايد على الأرجح“.

وقال بنك الاستثمار إن بيانات الطلب على النفط لشهري مارس آذار وأبريل نيسان مخيبة للآمال، في إشارة إلى أرقام الاستهلاك من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والصين والهند والبرازيل وتايلاند، التي ”تشكل 48 بالمئة من الطلب العالمي على النفط“ إجمالا.

وخفض البنك توقعاته لنمو الطلب على النفط في 2019 من 1.2 مليون برميل يوميا إلى مليون برميل يوميا، ليقلص بالتبيعة توقعاته لخام برنت للنصف الثاني من 2019 إلى ما بين 65 و70 دولارا للبرميل من 75 و80 دولارا للبرميل.

وقال مورجان ستانلي ”نتوقع لتراجع إمدادات أوبك، مدفوعا بمزيد من الانخفاض في إيران وفنزويلا بجانب نمو الطلب تمشيا مع الاتجاهات السائدة في الفترة الأخيرة، أن يؤدي لإبقاء سوق النفط في حالة عجز“.

لكن البنك قال إنه في ضوء تقديرات أضعف للطلب على النفط "فإن توقعاتنا لارتفاع برنت إلى النصف الأعلى من نطاق السبعين دولارا أصبح من الصعب الحفاظ عليها".

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى

منذ شهر

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ أقل من شهرين

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ أكثر من شهرين

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

منذ أكثر من شهرين

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر

منذ 3 شهر

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

الآن

الشرطة السودانية تنفى محاولة تهريب البشير ورموز نظامه

أسوشيتيد برس: مصر مفتاح قبرص لتصدير الغاز للأسواق الأوروبية

مسئولو سوق المال يجتمعون لضبط إيقاع البورصة عقب انتهاء عيد الفطر

ذا هيل: الكونجرس يدرس وقف بيع المعدات العسكرية لقطر يونيو الجاري

ads
الأكثر قراءة

بعد القبض عليه فى الإمارات.. قصة الإرهابى أيمن شوشة "الشامت" فى شهداء سيناء

تفاصيل تمزيق جسد شاب أمام محطة مترو حلوان

شاهد.. سوهاج تشيع جثامين "شهداء سيناء"

مجلة فرنسية: القبض على رئيس الاتحاد الإفريقى فى فرنسا بتهمة الفساد

ألبومات الصور

محافظ أسوان يتفقد مركز الأورام فى أول أيام عيد الفطر (صور)

بالصور.. سقوط أجزاء من عقار بالإسكندرية دون إصابات

احتفال المصريين بالعيد في القناطر الخيرية

إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية في أول أيام عيد الفطر

رياضة

"فيفا" يصدر بياناً بشأن اعتقال أحمد أحمد

"هاليب" تودع بطولة فرنسا المفتوحة من دور الثمانية

بدء معسكر المنتخب الوطنى استعدادا لوديتى تنزانيا وغينيا

نجم الساعة

نجوم «محمد حسين»: وجبة كوميدية متكاملة لجمهور العيد

الأكثر قراءة

بعد القبض عليه فى الإمارات.. قصة الإرهابى أيمن شوشة "الشامت" فى شهداء سيناء

تفاصيل تمزيق جسد شاب أمام محطة مترو حلوان

شاهد.. سوهاج تشيع جثامين "شهداء سيناء"

مجلة فرنسية: القبض على رئيس الاتحاد الإفريقى فى فرنسا بتهمة الفساد

الرئيس نيوز

"أكبر من حجمه الطبيعي".. هلال شوال يحير المصريين في العيد

اعتقال مصرييّن في قطر منذ 7 أشهر بدون تهم

ضجّة بسبب «تسجيل صوت الشهيد عمر القاضي».. وخبراء يكشفون دلالات صحتها من عدمه

حتى في العيد.. عمال "العاصمة الإدارية" لا يعرفون الراحة

نائب يحذّر: تخريج دفعات استثنائية من كليات الطب كارثة

كشكول

الغرابلي يعتمد التنسيق المبدئي للالتحاق بالتعليم الثانوي بمطروح

اليونسكو الكويتى يكرم «النيلى» ويهديه درع التفوق

تعرف على أبرز البرامج الأكاديمية بالفرع الدولي لجامعة القاهرة

النيلي يجتمع برؤساء لجان الثانوية العامة ويشدد على الإلتزام بالقوانين

مدير تعليم الإسماعيلية: جاهزون لأداء امتحانات الثانوية

الأمصار

الدب الروسي: لا نية لموسكو في نشر قوات عسكرية في فنزويلا

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي بالعريش

ميشال عون: الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط.. هدفها التخريب

بوتين يستعد لزيارة البابا فرانسيس في الفاتيكان

"بريكست" بدون اتفاق.. منافسة حادة بين "ماي" وباقي المرشحين

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

رئيس الوزراء الياباني ثالث أطول رؤساء الوزراء خدمة

دراسة أمريكية: اتفاقية باريس للمناخ قد تجنب واشنطن آلاف الوفيات

كشف مضار اللحوم الحمراء والبيضاء على حد سواء

الصحة

"أطباء بلا حدود": وباء إيبولا يواصل التفشي في الكونغو الديمقراطية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎