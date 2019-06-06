رئيس الوزراء الياباني ثالث أطول رؤساء الوزراء خدمة

أصبح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الخميس، ثالث أطول رؤساء الوزراء خدمة متساويا مع رئيس الوزراء الأسبق هيروبومي إيتو الذي بات أول رئيس لحكومة في اليابان عام 1885.



يشغل آبي المنصب منذ 2720 يوما إجمالا، بما في ذلك فترة ولايته الأولى المنفصلة لمدة عام من سبتمبر 2006.



وفي أغسطس المقبل، يصبح آبي ثاني أطول رؤساء الوزراء خدمة، على أن يصبح الأطول خدمة على الإطلاق في نوفمبر.



وفي مؤتمر صحفي بهذه المناسبة، قال آبي "سوف أضطلع بمسئوليتي بالمضي قدمًا بتنفيذ كل سياسة تعهدت بها إلى الشعب الياباني".



كان آبي رئيس وزراء اليابان التسعين حيث تم انتخابه في تاريخ 26 سبتمبر 2006 خلفا ً لجونشيرو كيوزومي، حيث خدم لمدة أقل من عام قبل أن يستقيل في 12 سبتمبر 2007، ليحل محله ياسو فوكودا.



وبعد فوز حزبه بانتخابات 2012 أصبح شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني رقم 96.