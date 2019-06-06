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تقارير ومتابعات
الخميس 06/يونيو/2019 - 02:58 م

عيد الصعود.. ذكرى ارتقاء المسيح للسماء بعد قيامته

عيد الصعود.. ذكرى
إسلام أبو المجد
dostor.org/2655676

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بعيد الصعود المجيد، وهو ذكرى صعود أو ارتقاء المسيح إلى السماء بعد أربعين يوما من عيد القيامة، والذى يؤمن بأن المسيح قام بعد وفاته وصلبه بـ3 أيام.

ويعد "الصعود" من الأعياد السيدية الكبرى، حيث تنقسم الأعياد في الكنسية إلى "سيدية كبرى وسيدية صغرى"، كما يعد مجد بقية الأعياد وشرفها، لأن فيه صعد المسيح إلى السماء بعد أن أتم عمل الفداء أو أكمل كل التدبير من بعد أربعين يوما من قيامته.

ويعتبر عيد الصعود المجيد هو نهاية فترة الخماسين المقدسة، ويبدأ بعد عيد العنصرة، حيث يختلف عدد أيامه سنويا وفقا لحسابات فلكية فيتراوح ما بين 14 يوما وحتى 43 يوما.

وتحتفل الكنيسة فى فترة الخماسين بدورة القيامة فى حالة إقامة صلاة قداس، حيث يطوف الشمامسة والكهنة بالصلبان كافة أرجاء الكنيسة حاملين صورة السيد المسيح للاحتفال بالقيامة، وهو ما يطلق عليه دورة القيامة.

والكنيسة كانت تصلى بالطقس الحزاينى طوال أسبوع الآلام، تعبيرًا عن الحزن على المسيح بسبب تعذيبه وآلامه، ثم يتحول هذا الطقس إلى الفرايحى فى فترة الخماسين التى تلى عيد القيامة، والصوم يحرم فى فترة الخماسين، فهى فترة فرح، فلا يصام فيها الأربعاء والجمعة ككل أسبوع فى باقى أيام السنة.

وأما عيد العنصرة فيحتفل به فى نهاية أيام الخماسين أى بعد خمسين يومًا من القيامة، ويقصد به حلول الروح القدس على تلاميذ المسيح بعد صعوده للسماء بعشرة أيام.

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