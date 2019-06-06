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اقتصاد
الخميس 06/يونيو/2019 - 02:54 م

القاهرة تستضيف منتدى الأعمال المصرى المجرى سبتمبر المقبل

القاهرة تستضيف منتدى
دعاء أبو العزم
dostor.org/2655675

بدأ اليوم الخميس، المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، زيارته إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية للمشاركة في الدورة الـ23 لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي الذي يعقد خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو لبحث سبل تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري وإيجاد حلول للمشكلات التي يواجهها الاقتصاد العالمي وذلك بمشاركة عدد كبير من الشخصيات السياسية والاقتصادية البارزة على الصعيد الدولي ورؤساء بعض الدول وممثلي شركات كبرى من عدة دول.

وقال الوزير إن هذا المنتدى يمثل حدثًا دوليًا سنويًا مميزًا في عالم الاقتصاد والمال والأعمال باعتباره منصة بارزة لالتقاء قادة القوى الاقتصادية العالمية لمناقشة كافة التحديات الاقتصادية والتجارية التي تواجهها روسيا ودول العالم، فضلًا عن كونه فرصة جيدة لإبرام العديد من الاتفاقيات والصفقات ومذكرات التفاهم بين كبرى المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية بالإضافة إلى جلسات المناقشة التي تتناول مختلف التوجهات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المنتدى تحول على مدار السنوات العشرين الماضية إلى منبر عالمي رائد للتواصل بين مجتمعات الأعمال ومناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة في العالم.

هذا، وقد عقد نصار على هامش زيارته لمدينة سان بطرسبرج عددًا من اللقاءات مع كبار المسئولين ورؤساء كبريات الشركات المشاركة بفعاليات المنتدى، حيث التقى نصار مع بيتر زيجارتو وزير الخارجية والتجارة المجرى وتناول اللقاء مستقبل التعاون التجارى والصناعى والاستثمارى بين مصر والمجر وعدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو.

وقال الوزير إن العلاقات المصرية المجرية تشهد خلال المرحلة الحالية زخمًا سياسيًا واقتصاديًا غير مسبوق عكسته الزيارات المتبادلة المكثفة للرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان، مشيرًا إلى إمكانية تعزيز العلاقات المصرية المجرية المشتركة لترقى لمستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة، خاصة أن العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبودابست تمتد لأكثر من 90 عامًا.

وأشار نصار إلى أهمية تعزيز معدلات التبادل التجارى بين مصر والمجر كى ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التى تربط البلدين، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ العام الماضى 269 مليون دولار حيث تتضمن أهم بنود التبادل التجارى بين البلدين الأثاث والصناعات الطبية والحاصلات الزراعية والسلع الهندسية والإلكترونية والصناعات الغذائية والغزل والمنسوجات والمفروشات والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء.

وقال إن اللقاء استعرض مبادرة تجمع دول الفيشجراد لإنشاء منطقة صناعية خاصة بدول التجمع في مصر، لافتًا إلى أهمية دعم المجر لهذا الملف مع باقى الدول أعضاء التجمع والتى تشمل التشيك وبولندا وسلوفاكيا بهدف وضع الخطوات المبدئية لهذا التعاون الإقليمى.

 وأشار نصار إلى أن اللقاء أكد أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى المجرى في دفع التعاون بين البلدين خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والسكك الحديدية وتنقية المياه وإنتاج وحدات مياه الشرب والزراعة، لافتًا فى هذا الاطار الى انه تم الاتفاق على عقد منتدي اعمال مجري مصري خلال شهر سبتمبر القادم بالقاهرة بحضور كبري الشركات المجرية خاصة في مجال الصناعات الهندسية والمكونات الى جانب مشاركة شركات من دول الفيشجراد.

كما أعلن وزير التجارة والصناعة أن شركتين من كبريات الشركات المجرية في مجال الإضاءه والاتوبيسات والشاحنات تعتزمان نقل انتاجهما إلى مصر وسيقوم مسئولين من الشركتين بزيارة مصر خلال هذا الشهر لبحث تفاصيل المشروعات الاستثمارية.

ونوه الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون التجارى والصناعى بين مصر والمجر بأسواق دول القارة الإفريقية خاصة في ظل ترأس مصر للاتحاد الإفريقى العام الجارى، مشيرًا إلى إمكانية تنفيذ برامج مشتركة في مجال التدريب وبناء القدرات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت نصار إلى أن هناك فرصًا ضخمة للتعاون بين مصر والمجر في مجالات الصناعات الهندسية والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والسياحة ومعالجة المياه، مشيرًا إلى إمكانية نفاذ الصادرات المصرية للأسواق المجرية من خلال ميناء كوبر بسلوفينيا خاصة وأن هناك مشروع قائم بين وزارة النقل المصرية وإدارة ميناء كوبر للربط البحرى بين مينائ الأسكندرية ودمياط وميناء كوبر.

ومن جانبه، أكد بيتر زيجارتو وزير الخارجية والتجارة المجرى حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء التجاريين للمجر في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف زيجارتو أن عام 2018 شهد طفرة كبيرة في مجال التعاون الاقتصادى بين البلدين بالتوقيع المشترك بين مصر والمجر وروسيا على اتفاق تعاون لتمويل وتوريد 1300 عربة قطار لتطوير قطاع السكك الحديدية في مصر برأسمال يتجاوز المليار يورو وهي الصفقة الأكبر في تاريخ هيئة السكك الحديدية في مصر، مشيرًا إلى انه تم الاتفاق على الانتهاء من الصيغة النهائية لاتفاق تمويل صفقة القطارات خلال الشهر الحالي.

وقال إن حجم الإستثمارات المجرية بالسوق المصرى يبلغ نحو 41.5 مليون دولار في عدد 60 مشروعًا في قطاعات التصنيع والخدمات والسياحة.

وقدم وزير الخارجية والتجارة المجرى التعازي لمصر في ضحايا الإرهاب، مؤكدا وقوف ومساندة المجر لجهود مصر في محاربة الارهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

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