لصحتك في العيد.. إليك 10 أعشاب لتخفيض الكولسترول في الدم

العيد يعني بالنسبة للكثيرين العزومات العائلية، أو التنزه لأماكن مليئة بأصناف المأكولات المختلفة، وهذا قد يؤدي لارتفاع مستوى الكوليسترول في الجسم، لذا عليك الحرص عند تناول بعض الأطعمة الدسمة، فهي تترسب على جدران الشرايين وبعض الأوعية الدموية، ويمكن أن يؤدي إلى تصلب الشرايين وحدوث جلطات.



«الدستور» تقدم لكم في السطور التالية قائمة بالأعشاب الفعالة لعلاج الكوليسترول دون أي تأثيرات جانبية.



النعناع

تناول مشروب النعناع الطازج، فهو يحمي من ارتفاع الكولسترول في الدم،ويساعد على تحسين وظائف المعدة وتسهيل عملية الهضم فيها، ويعد علاجًا مثاليًا للذين يعانون من عسر الهضم.



- الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة الطبيعية التى تعالج مشكلة الكوليسترول، كما أن له دور فعّال لمن يعانون من السمنة، فيؤدي إلى فقد وزنهم بسهولة، فينصح به الأطباء لمعالجة ارتفاع الكوليسترل.



- قصب السكر

يعد قصب السكر مشروب هام جدًا، لخفض مستويات الكولسترول في الجسم عن طريق قدرته في تحطيم الكولسترول الضار.



الفلفل الحار

يعطي الفلفل الحار نكهة مميزة للطعام، ولكنه يعتبر أيضا صحي لأنه يعالج للعديد من الأمراض، والتي من أبرزها مشكلة ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في الدم.



- الكزبرة

تحتوي على كمية غنية بالألياف الغذائية والتي من شأنها تخفض مستوى الكوليسترول وبشكل سريع، حيث يصل المعدل إلى أكثر من 20% من كمية الكوليسترول في الأسبوع الواحد.



- الحلبة:

لها دور مهم غى خفض نسبة الكرليسترول فى الدم، حيث تمتص الدهون الزائدة في الأمعاء وبالتالي تعمل على إنقاص نسبة الكوليسترول من الأطعمة المختلفة.



-السبانخ:

تكمن أهمية السبانخ فى الحديد وهو عنصر هام لجسم الإنسانن خاصة الذين يعانون من فقر الدم، ويستخدم أيضًا في التخلص من الكوليسترول الضار والزائد في الجسم.



- القرفة

يمكنك وضعها على الأطعمة، إضافة لكونها تحتوى على نكهة رائعة فى الطعام فهى أيضًا تساعد على في خفض وعلاج الكوليسترول، كما يمكنك تناولها منوع من أنواع الشاى.



- الثوم

يحمى الثوم من حالات انسداد الشرايين وحدوث الجلطات، لأنه يعمل على خفض الدهون بالدم، كما أنه يحسن من دوران الدورة الدموية ويحمي من ضغط الدم المرتفع.



البقدونس:

يساعد البقدونس على تنظيف الجسم وتخليصه من السموم، كما يعالج التهابات الكليتين والبول، كما وله دور فعّال فى تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم.



