عودة 180 مصريًا من ليبيا ووصول 10 شاحنات عبر منفذ السلوم

عاد إلى مصر عبر منفذ السلوم البرى 180 مصريًا، بينهم 143 سافروا بصورة شرعية و37 سافروا بصورة غير شرعية، ووصلت 10 شاحنات قادمة من ليبيا، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، في بيان صادر، اليوم الخميس، إنه أنهى إجراءات سفر 184، بينهم عبر المنفذ منهم 9 مصريين و175 ليبيًا، مضيفًا أنه تم إنهاء إجراءات وصول 10 شاحنات لتحميل بضائعها من الجانب المصري.



ويذكر أنه عاد إلى مصر يوم الثلاثاء الماضى عبر منفذ السلوم البرى 476 مصريًا، بينهم 419 شخصًا سافروا بصورة شرعية و57 شخصًا بصورة غير شرعية، وعبور 68 شاحنة فى الاتجاهين خلال الـ24 ساعة الماضية.