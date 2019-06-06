مركز السموم بالإسكندرية يستقبل 35 حالة في أول وثاني أيام عيد الفطر

قالت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، إن المركز استقبل 35 حالة تسمم خلال اليومين الأولين من أيام عيد الفطر المبارك.



وأوضحت- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس- أن المركز استقبل 25 حالة في اليوم الأول، فضلا عن 10 حالات في اليوم الثانى، وأن الحالات التي استقبلها المركز كانت ناتجة عن تسمم غذائي أو تناول سائل الكلور المستخدم في التنظيف.



وأكدت "غانم" أنه تم حجز الحالات لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، مشيرة إلى أن الحالات التي استقبلها المركز خضعت لإسعافات خاصة، فضلا عن إعطائها أدوية مضادة للقيء والالتهابات، وجلسات تنفس وتغذية عبر الوريد، فضلا عن إجراء أشعة على الصدر.