رئيس جامعة المنصورة يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى الطوارئ

تفقد الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، مستشفى الطوارئ، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، يوم الاستقبال بمستشفى الطوارئ لتهنئة الأطباء والعاملين بعيد الفطر، وتفقد الخدمات الطبية والرعاية العاجلة للمواطنين.



وتفقد رئيس الجامعة خلال الجولة عيادات الاستقبال، الأشعة العادية والمقطعية، وقام بسؤال المرضى عن مستوى الخدمة الطبية بالمستشفى والتعرف على المشكلات أثناء الاستقبال.



كما تفقد التوسعات الجديدة بالمستشفى الجارى العمل بها لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى، والتى تتضمن استحداث 3 وحدات عناية مركزة بقوة 15 سريرًا، سيتكلف تجهيزها حوالي 5 ملايين جنيه من الداعمين لمستشفى الطوارئ.



وأكد "عبدالباسط" أن مستشفيات جامعة المنصورة تقدم للمواطنين رعاية طبية متميزة، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على رفع مستوى الكفاءة الطبية للمستشفيات والمراكز الطبية.