محافظ القاهرة يشارك أبناء الشهداء احتفالات عيد الفطر

التقى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم، عددًا من أسر شهداء الجيش والشرطة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر، بحضور عدد من قيادات الشرطة والقوات المسلحة.



أكد المحافظ لأبناء وأسر شهداء الوطن فخر واعتزاز كل مصري بهم وبذويهم من شهداء الوطن، وأن مصر لن تنسى أبناءها الشهداء أبدًا لما قدموه من غالٍ ونفيس من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلد. مشيرا إلى أن جميع أجهزة الدولة وقيادتها السياسية حريصة على توفير كل أوجه الرعاية والاهتمام بأبناء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، وأن تاريخ الوطنية سيظل ذاكرا ومسطرا بحروف من نور ما قدموه من قدوة وضربوا أروع الأمثلة في الوطنية والعطاء وضحوا بأرواحهم من أجل مصر.