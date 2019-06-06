اتحاد رفع الأثقال يدين الحادث الإرهابي بالعريش

أدان الكابتن محمود محجوب، رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال وعضو الاتحاد الدولي للعبة، الحادث الإرهابي الذي استهدف كمينًا للشرطة على الطريق الدائري بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، فجر يوم عيد الفطر المبارك، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة بعض من رجال الداخلية.



ونعى رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، في بيان صادر عن مكتب إعلام الاتحاد، ببالغ الحزن والأسى وزير الداخلية وهيئة الشرطة في الشهداء الذين سقطوا ضحية الحادث الإرهابي داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم الصبر الجميل متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث الأليم.



وأكد "محجوب" أن العمليات الإرهابية لن تزيد الشعب المصرى إلا تماسكًا وقوة لمواجهة الارهاب الأسود واقتلاع جذوره، منوها بقوة وإرادة وعزيمة الشعب المصري.