سطوحي مصطفى: البيروقراطية تعوق تنمية الاستثمارات بالصعيد

قال سطوحي مصطفى، رئيس جمعية مستثمري أسوان، إن منطقة الصعيد بأكملها تعد من الأراضي الخصبة الصالحة لإنشاء الكثير من المشروعات الاستثمارية عليها، نظرا لأن بها شبكة طرق تربط بين الصعيد والمحافظات الأخرى وموانئ البحر الأحمر والبحر المتوسط، مضيفا: "على الرغم من أن الصعيد به العديد من مقومات التي تسهم في تنمية الاستثمار بداخلها لكن هناك بعض التحديات التي تقف عائقا أمام تحقيق التنمية فيها، وضخ المزيد من المشروعات الاستثمارية".



وأكد "مصطفى" في تصريح لـ"الدستور" أن انتشار نظام البيروقراطية الذي تتبعه المصالح الحكومية يعطل خطة التنمية في الصعيد، بالإضافة إلى أن هناك العديد من المشاكل الموجودة داخل تلك المؤسسات التى تعوق الاستثمار في الصعيد، بالإضافة إلى سوء الإدارة المعنية داخل محافظات الصعيد.