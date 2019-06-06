"زينة" متهمة بتحريض الخادمة وتهريبها.. نص التحقيقات في سرقة "فيلا جواهرجي"

تواصل نيابة القاهرة الجديدة، تحت إشراف المستشار أحمد حنفي، المحامي العام للنيابات الكلية، تحقيقات موسعة في واقعة اتهام سرقة فيلا "جواهرجي" واتهام زوجته الفنانة "زينة"، بتحريض خادمة أجنبية على ارتكاب واقعة السرقة لتواجدها في توقيت الواقعة في "كمبوند القطامية هايتس".



وقررت النيابة سرعة ضبط وإحضار الخادمة؛ لسؤالها فيما هو منسوب إليها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتي أثبتت تواجد الفنانة بالفعل، وجارِ مواصلة سماع الشهود.



وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالفيلا، والتي أثبتت أن الفنانة "زينة" تواجدت فجر يوم 25 مايو الماضي، أمام الفيلا، وانتظرت خادمة أجنبية تخرج من الفيلا وبحوزتها "علبة هدايا"، ثم استقلت السيارة برفقتها وغادرا الكمبوند سويًا.



واستمعت النيابة إلى أقوال "ح. ح. ح، فرد أمن بالكمبوند"، وقال إن السيارة التي استقلتها الخادمة وقت هروبها بعد حادث السرقة تحمل أرقام معدنية "983 ملاكي" وهي سيارة جيب، وأثبت محضر التحريات الذي استلمته النيابة، أنه بالاستعلام عن مالكها تبين أنه تمتلكها وسام رضا إسماعيل الشهيرة بـ"بزينة" وتعمل ممثلة.



واستمعت النيابة إلى أقوال صاحبة البلاغ والتي اتهمت فيه الفنانة بتحريض الخادمة على السرقة ومساعدتها في الهرب، وقالت السيدة في تحقيقات النيابة إن محتويات السرقة عبارة عن "انسيال ألماظ" ثمنه 350 ألف جنيه، وأكدت أنه لا توجد أي علاقة بينها وبين الفنانة زينة ولا يوجد سابق معرفة.



وكان اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغ بقيام خادمة أجنبية بسرقة فيلا جواهرجي شهير وزوجته سيدة أعمال.



وعلى الفور تم تشكيل فريق من ضباط المباحث التابعين لقسم شرطة التجمع الخامس، وبالانتقال والفحص تبين أن مقدمة البلاغ تدعى "إيفا. م. ن"، وأفادت في بلاغها بقيام خادمة تعمل لديها منذ شهر تقريبا بسرقة "انسيال ألماظ" من حجرة النوم وهروبها فجر 25 مايو الماضي.



وحُرر المحضر رقم 4875 لسنة 2019 جنح القاهرة الجديدة، العرض على النيابة للتحقيق.