دبلوماسي روسي: موسكو ستستمر في تقديم المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا

أكد رئيس قسم أمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية الروسية ألكسندر شيتينين، اليوم الخميس، أنه لا يراوده الشك في أن روسيا ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا.



وقال رئيس قسم أمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية الروسية - في تصريح له جاء على هامش فعاليات منتدى سان بطسبرج الاقتصادي الدولي وأوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - إنه "بالتأكيد، سيستمر تسليم هذه المساعدات".



وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أعرب، في وقت سابق، عن استعداد موسكو للاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية وغيرها من المساعدات إلى فنزويلا وذلك من أجل حل القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة في كاراكاس من خلال آليات مختلفة تلاقي قبول الحكومة الفنزويلية.