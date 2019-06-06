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الخميس 06/يونيو/2019 - 02:16 م

السجن مدى الحياة لأخطر ممرض في تاريخ ألمانيا الحديث

السجن مدى الحياة
أ ش أ
dostor.org/2655639

حكمت محكمة ألمانية، اليوم الخميس، بالسجن مدى الحياة على ممرض اعترف بقتله 85 مريضا كانوا بعنايته، أثناء مباشرة عمله في الفترة بين عامي 2000 وحتى 2005.

وذكرت وسائل إعلامية أمريكية أن الممرض السابق الذي يدعى نيلز هوجيل، والبالغ من العمر 42 عاما، هو أخطر قاتل تشهده ألمانيا في تاريخها الحديث، مشيرة إلى أن المجرم كان يعطي مرضاه عقاقير دوائية لم يصفها الطبيب المعالج، في محاولة لإظهار مهاراته في إنعاش المرضى أمام زملائه.

وكان هوجيل قال في جلسة استماع سابقة إنه كان يشعر بسعادة بالغة حينما كان ينجح في إنعاش مرضاه، وبحزن بالغ إذا فشل في تحقيق ذلك.

كما أعلنت الشرطة أنه ربما تصل حصيلة ضحايا هوجيل إلى 200 مريض، إلا أنه لا يمكن التأكد من هذا العدد، نظرا إلى حرق جثث العديد من المرضى قبل تشريحهم.

يذكر أن هوجيل يواجه 6 اتهامات أخرى، من بينها الشروع في ارتكاب إبادة جماعية في عام 2008 و2015، حيث دفعت هذه الاتهامات السلطات الألمانية إلى التحقيق في وفاة مئات الحالات في المستشفيات التي كان يعمل بها الممرض السابق.

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