أسعار الفاكهة اليوم.. و" الرمان" بـ13 جنيهًا للكيلو

قال ناجي نجيب، عضو شعبة الخضار والفاكهة، إن هناك استقرارًا في أسعار الفاكهة، اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الفطر المبارك 6 يونيو 2019، حيث سجل كيلو التفاح الأمريكي من 18 إلى 21 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 12 إلى 20 جنيهًا، والتفاح اللبناني من 9 إلى 17 جنيهًا.



وأضاف "نجيب"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الليمون البلدي سجل 30 جنيهًا، والرمان من 9 إلى 13 جنيهًا، والفراولة من 4.75 إلى 5.75 جنيه، ونارنج بـ4 جنيهات، والجريب فروت بـ6 جنيهات.



وأوضح أن كيلو الجوافة سجل سعرًا يتراوح ما بين 5 إلى 7 جنيهات، والبرتقال أبو سرة بـ5 جنيهات، واليوسفي بـ8 جنيهات، والعنب المستورد بـ45 جنيهًا، والبلح السيوى بـ22 جنيهًا، والكانتلوب من 6 إلى 8 جنيهات، وبلغ سعر الخوخ البلدي 11 جنيهًا.