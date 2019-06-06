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الخميس 06/يونيو/2019 - 02:14 م

"الصحة العالمية": 420 ألف شخص يموتون سنويًا بسبب تلوث الطعام

الصحة العالمية: 420
أ ش أ
dostor.org/2655635

ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن حوالي 420 ألف شخص يموتون سنويًا بسبب تلوث الطعام.
وأوضحت المنظمة- في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الأغذية، والذي يتم الاحتفال به للمرة الأولى غدًا الجمعة بهدف تعزيز الجهود لضمان سلامة الأغذية- أن واحدًا من كل عشرة أشخاص في العالم وبما يقدر بحوالي 600 مليون شخص يمرضون، ويموت حوالي 420 ألفًا بعد تناول طعاما ملوثًا بالبكتريا أو الفيروسات أو الطفيليات أو المواد الكيميائية.

وأضافت أن الغذاء غير الآمن يعوق التنمية في العديد من الاقتصادات المنخفضة ومتوسطة الدخل، والتي تخسر حوالي 95 مليار دولار في الإنتاجية المرتبطة بالمرض والعجز والوفاة المبكرة التي يعاني منها العمال.. مشيرة إلى أن اليوم العالمى لسلامة الأغذية والذي حمل شعار (سلامة الأغذية هي قضية الجميع) أكدت فيه الأمم المتحدة على أن سلامة الغذاء تسهم في الأمن الغذائي وصحة الإنسان والازدهار الاقتصادي والزراعي والوصول إلى الأسواق والسياحة والتنمية المستدامة.

ولفت البيان إلى أن منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية تتعاونان معا لمساعدة البلدان على منع المخاطر وإدارتها والاستجابة لها على امتداد سلسلة الإمداد الغذائي والعمل مع منتجي الأغذية وبائعيها والسلطات التنظيمية وأصحاب المصلحة في المجتمع المدني سواء تم إنتاج الغذاء محليا أو استيراده.

وأشارت إلى أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات يتحملون ما يصل إلى 40% من عبء الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية مع 125 ألف حالة وفاة كل عام.. مؤكدة أن الأمراض التي تنقلها الأغذية تسببها البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات أو المواد الكيميائية التي تدخل الجسم عن طريق الطعام أو الماء الملوثين.

ولفتت المنظمة إلى أن قيمة التجارة في الغذاء تبلغ حوالي 1.6 تريليون دولار، أي حوالي 10% من إجمالي التجارة السنوية على مستوى العالم، وأن التقديرات الأخيرة تشير إلى أن تأثير الغذاء غير الآمن يكلف الاقتصادات المنخفضة ومتوسطة الدخل حوالي 95 مليار دولار من الإنتاجية المفقودة كل عام.

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