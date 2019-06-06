محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة وإزالة الإشغالات بالشوارع

حرص محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، اليوم الخميس، على تفقد حالة النظافة والإشغالات بعدد من القطاعات بنطاق المحافظة؛ للتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمواطنين دون تقصير.



وأكد راشد أن المحافظة أزالت من خلال حى الهرم وشرطة المرافق تعديات ومخالفات قرية ومسرح "عش البلبل" بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي، مشيرًا إلى أنه تمت إزالة الأسوار والغرف وكل المخالفات التابعة للقرية والمسرح، مشددًا، في الوقت نفسه، على ضرورة تطبيق القانون بحزم ضد أى مخالف دون تفرقة مهما بلغ حجم المخالفة.



وأوضح أن الأعمال جاءت استمرارًا للمجهودات التي بذلتها المحافظة لإزالة المباني المخالفة، والمتعدية على الأراضي أملاك الدولة، وتأكيدًا على استمرار عمل فرق المرافق والإشغالات والإزالات خلال فترة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا انتظام العمل بالأحياء والمراكز والمدن خلال فترة عيد الفطر المبارك دون أى خلل.



وأضاف راشد أن غرفة العمليات بديوان عام المحافظة لم تتلق حتي الآن أي مشكلات أو معوقات كبيرة، لافتا إلى أن الجميع على أتم الاستعداد للتعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ.



وفي إطار متابعة منظومة النظافة، وجه المحافظ حي الهرم وهيئة النظافة برفع كافة مخلفات بشارع "عمرو بن العاص" وتمهيد الطريق ورفع كفاءة النظافة به مع المرور الدوري للتأكد من عدم وجود مخلفات وقمامة به مجددا.



من جانبه، أكد العميد إيهاب مكاوي، رئيس حي الهرم، أن لجنة الإزالات بالحي قامت بإزالة كل مخالفات مسرح منوعات "عش البلبل"؛ حيث تم الدفع بـ5 معدات وفرق الإشغالات لسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة، وذلك بالتنسيق مع المنطقة الصناعية والاستثمارية وشرطة المرافق، مؤكدًا الانتهاء من رفع المخلفات بشارع عمرو بن العاص على الفور تنفيذًا لتوجيهات المحافظ.