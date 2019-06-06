الانتقالات الصيفية الأبرز فى الصحف الألمانية

تناولت الصحف الألمانية، الصادرة اليوم الخميس، العديد من الموضوعات، وكان أبرزها الحديث عن تحركات بعض الأندية في الانتقالات الصيفية.



وأبرزت صحيفة (كيكر) نبأ انتقال المهاجم الصربى لوكا يوفيتش من فريق إينتراخت فرانكفورت إلى ريال مدريد الإسباني، وذلك تحت عنوان "يوفيتش وأبعاد جديدة في مسيرته".



كما أبرزت الصحيفة تصريحات ماركو رويس، قائد بوروسيا دورتموند، فى مقابلة جديدة، تحدث خلالها عن موسم فريقه وتحركات النادى في سوق الانتقالات.



أما صحيفة (فاز) فخرجت بعنوان يقول "لعبة البوكر الكبيرة حول ليروي ساني"، في إشارة إلى مستقبل جناح مانشستر سيتي، الذى ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى بايرن ميونخ.



أخيرًا خرجت صحيفة (فيستفالين بوست) بعنوان يقول: "الهدف هو لقب بطل العالم"، في إشارة لعزم منتخب ألمانيا للسيدات التتويج بلقب كأس العالم، في البطولة التي ستنطلق غدًا الجمعة، في فرنسا.