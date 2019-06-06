إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة
استقبل مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، 8 أشخاص مصابين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى دائرة مركز وادى النطرون.
وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، من العميد هشام مبروك مدير إدارة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بنطاق مركز وادى النطرون.
وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة- الاسكندرية الصحراوى دائرة مركز شرطة وادى النطرون مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص.
وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون العام لتقديم الرعاية الطبية كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة.