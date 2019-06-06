أماندا انيسيموفا وأشلي بارتي تتأهلان لقبل نهائي بطولة رولان جاروس للتنس

تأهلت اليوم، اللاعبة الأمريكية اماندا أنيسيموفا، للدور قبل النهائي لبطولة رولان جاروس المفتوحة للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى للتنس في العام الحالي، بعدما فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، بالفوز على المصنفة الثالثة الرومانية سيمونا هاليب، بمجموعتين نظيفتين في دور الثمانية.



ولم تجد اللاعبة الأمريكية صعوبة في الفوز باللقاء، حيث تمكنت من الفوز بالمجموعتين بنتيجة 6-2 و6-4.



كما تأهلت لنفس الدور اللاعبة الأسترالية أشلي بارتي المصنفة الثامنة، بعد فوزها على الأمريكية ماديسون كيز المصنفة الرابعة عشر، بمجموعتين دون رد، وكانت نتيجة المجموعات 6-3 و7-5.



وتعد بطوله فرنسا المفتوحة لكرة المضرب رولان جاروس واحدة من بطولات الجراند سلام لكرة المضرب، تقام سنويا في مدينة باريس الفرنسيةو سميت هذه الدورة على اسم الطيار الفرنسي رولان جاروس لتنطلق سنة 1891.



وبدأت أول دورة نسائية سنة 1897، لم يسمح للاعبي التنس الأجانب بالمشاركة إلا في عام 1925.