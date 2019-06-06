إقبال على الرحلات النيلية بكفر الشيخ فى ثانى أيام عيد الفطر

شهد كورنيش النيل بمدينة دسوق، فى محافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الخميس، إقبالًا كبيرًا من المواطنين على الرحلات النيلية، فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك.



وتوافد عدد كبير من المواطنين بصحبة أطفالهم وذويهم على حديقة الأسرة والطفولة بدسوق منذ الصباح الباكر، لركوب القوارب، والبدالات، والمراكب الكبيرة، وسط أجواء عارمة بالفرحة والسعادة وتشغيل الأغانى والموسيقى والرقص بين الشباب.



وتشهد محافظة كفر الشيخ، تشديدات أمنية مكثفة من عناصر الشرطة، بالإضافة إلى تواجد سيارت الإسعاف بمحيط الحدائق العامة والمتنزهات بكافة مراكز ومدن المحافظة، حفاظًا على سلامة المواطنين، فضلًا عن انتشار عناصر الشرطة النسائية لتأمين الفتيات، ومساعدة السيدات، ورصد أى حالات تحرش قد تحدث.