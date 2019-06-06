رحيل بوفون عن باريس سان جيرمان يتصدر عناوين الصحف الإيطالية

تعددت اهتمامات الصحف الإيطالية الصادرة، اليوم الخميس، إلا أن أبرزها كان رحيل الحارس الإيطالى المخضرم جانلويجى بوفون، عن صفوف فريق باريس سان جيرمان فى الانتقالات الصيفية بعد موسم واحد قضاه مع نادي العاصمة الفرنسية.



وذكرت صحيفة «توتو سبورت» في عنوان رئيسي "بوفون.. وداعًا سان جيرمان، جيجي يرحل عن باريس ولن يجدد عقده، ودوناروما قد يكون بديله"، وأضافت فى عنوان آخر تناول أحدث التطورات في نادي يوفنتوس "بيرلو اللاعب السابق المعتزل مع المدرب القادم سارى.. اليوفي يريد إعادة المايسترو إلى يوفنتوس: لقد عرض عليه مقعد تدريب فريق تحت 23 سنة، وإمكانية الانضمام إلى الجهاز الفني الجديد".



من جانبها، قالت صحيفة "كوريرى ديللو سبورت" عن رحيل بوفون عن باريس سان جيرمان: "بوفون في سوق الانتقالات.. انفصال صادم مع باريس سان جيرمان، الحارس رفض أن يكون خيارًا ثانيًا، ويرحل بعيدًا.. يشكر باريس وينتظر ناديًا فى دوري الأبطال".



كما نشرت الصحيفة حديثًا للرئيس الجديد لنادي فيورينتينا وقالت: "كوميسو يتحدث كرئيس فيورنتينا ويحذر الأندية الكبيرة.. مالك فيورنتينا الأمريكى يضع أوراقه على الطاولة: جئت إلى هنا للفوز وفيديريكو هو أصل الفريق.. لن أبيعه بثمن بخس".



وأشادت الصحيفة بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، بعدما سجل ثلاثية في مرمى سويسرا، ليقود منتخب بلاده لنهائي دوري الأمم الأوروبية، وذكرت "ثلاثية رائعة من رونالدو، لكن هناك جدلًا حول قضية مايورجا.. كريستيانو يرشد البرتغال ضد سويسرا في دوري الأمم (3-1)، لكن مزاعم الاغتصاب تصل للمحكمة الفيدرالية في أمريكا".



أما صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت) فأبرزت عودة ميلان للمشاركة في أوروبا، وقالت: "ميلان يشارك في منافسات أوروبا الآن، بعد قرار تعليق العقوبات الموقعة على ميلان من قبل الاتحاد الأوروبى، فقط الضوء الأخضر من الفيفا هو المفقود".



وكشفت في تقرير آخر عن قرب رحيل اللاعب إريكسون عن توتنهام الإنجليزى، ودخول نادى أنتر ميلان السباق من أجل الحصول على خدماته.



كما لم تنس الإشادة بكريستيانو رونالدو بعد ثلاثيته في سويسرا، وقالت "كريستيانو رونالدو الوحش يعود، سجل هاتريك لمنتخب البرتغال وقاد بلاده لنهائى دوري الأمم الأوروبية".