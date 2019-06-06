في سابقة الأولى من نوعها في تاريخ الكنيسة.. الأنبا أغاثون يشكل لجنة التعليم والإيمان

أصدر الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوه، قرارًا بتشكيل لجنة التعليم والإيمان والعقيدة بالإيبارشية، في سابقة الأولى من نوعها في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



ووفقًا لبيان الأنبا أغاثون: فإنه تُعد هذه اللجنة امتدادًا للجنة الإيمان والتعليم والتشريع بالمجمع المقدس، لتساعد على توصيل وتوضيح ما يتم إصداره من توصيات وقرارات من المجمع المقدس لأبناء الكنيسة الأرثوذكسية.



وأضاف الأنبا أغاثون في بيان له: أن هذة اللجنة لها دور هام في نشر تعاليم صحيحة وإيمان وعقائد الكنيسة المسلمة للقديسين وإيصال ذلك لإبناء الإيبارشية بمختلف المراحل العمرية، مع مراجعة ما يتم تداوله داخل الإيبارشية من أفكار وكتب ودراسات وأبحاث قبل ماصدورها أو توزيعها والرد على التعاليم الغريبة، التي تتنافي مع إيمان وعقيدة الكنيسة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو الكتب أو النبذات.



مضيفًا: تم تشكيل اللجنة كالأتي: الأنبا أغاثون رئيسًا للجنة، والأشراف العام للقمص عزرا فنجري والقمص أغاثون طلعت.



يأتي ذلك قبيل انعقاد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، جلساته على مدار4 أيام ابتداءَ الأحد المقبل، على أن يترأس البابا تواضروس الجلسة الختامية الخميس 13 يونيو.