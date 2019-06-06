وزير الطيران المدنى يتابع حركة السفر وانتظام التشغيل بمطار القاهرة

تابع اليوم الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، انسيابية حركة السفر والوصول داخل المطار، وتأكد من انتظام التشغيل فى ظل الكثافة التى يشهدها المطار، وتفقد المصرى جميع الإجراءات الأمنية داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية وكاميرات المراقبة، وأشاد وزير الطيران بجميع الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية بمطار شرم الشيخ الدولى رافقه خلالها الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، واللواء صادق الشورى، مدير مطار شرم الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية العاملة بالمطار.



وفى بداية الجولة، قدم وزير الطيران المصري التهنئة للعاملين بالمطار ورجال الشرطة والجوازات والجهات العاملة بالمطار بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأثنى سيادته على التعاون والتنسيق بين جميع العاملين في المطار كل في موقعه سواء من ضباط المراقبة الجوية أو من العلاقات العامة والأمن والمحطة والعمليات والخدمات الأرضية وعمال التحميل.





وأشاد بحسن الاستقبال لضيوف مصر من السائحين العرب والأجانب، وسرعة إنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم بسهولة ويسر تام، وتذليل كافة العقبات لجميع الركاب والسائحين دعمًا وتنشيطًا للسياحة الوافدة إلي مصر، خاصة إلى مناطق الجذب السياحي ومن أهمها شرم الشيخ، كما هنأ سيادته الركاب المسافرين والقادمين على متن الرحلات الدولية والداخلية بمناسبة عيد الفطر، وتمني لهم قضاء أوقات سعيدة والاستمتاع بزيارتهم لمدينة شرم الشيخ.



كما تفقد كاونترات مصر للطيران والجوازات والأسواق الحرة، وذلك للاطمئنان علي سير العمل، كما تفقد المهبط وجميع مواقع الطائرات والترمك، واستمع إلي آخر المستجدات والتطورات الخاصة بمشروع توسعة مبني الركاب رقم (2) لزيادة الطاقة الاستعابية الكلية للمطار من 7 ملايين راكب إلى 9 ملايين راكب سنويًا، ووجه سيادته بسرعة الانتهاء من عمليات التطوير بالمطار وفقًا للجدول الزمني المحدد.