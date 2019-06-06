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الخميس 06/يونيو/2019 - 01:52 م

مطرانية البلينا تنعى شهداء كمين العريش

مطرانية البلينا تنعى
تريزة شنودة_مونيكا جرجس
dostor.org/2655611

نعت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالبلينا برئاسة الأنبا ويصا مطران الإيبارشية الحادث الإرهابي العاشم الذي استهدف أمس بأحد المواقع الأمنية بشمال سيناء.

كما نعى مطران الإيبارشية البطل الشهيد "عبد الله عز عبد الجليل " أحد أبناء مركز البلينا بسوهاج قائلًا" نتقدم بخالص العزاء لأسرة شهيد المحافظة ولكل الشهداء، وتؤكد الكنيسة على تضامنها الكامل مع القوات المسلحة وأجهزة الشرطة في مواجهة كل من يحاول زعزعة استقرار الوطن".

واختتمت المطرانية بيانها "نصلى إلى الله أن ينعم على أسر الشهداء بخالص العزاء وأن يحل بسلامه على وطننا الغالي مصر ".

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت فى بيان لها، أن عددا من العناصر الإرهابية، استهدفت فجر الأربعاء كمين أمنى جنوب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر، وتبادل إطلاق النيران.

وأسفر الهجوم عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات الآن بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.

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