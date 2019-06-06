نائب محافظ القاهرة: العاصمة لم تسجل أي شكاوى في أول أيام العيد

قال إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن العاصمة لم تسجل أي شكاوى ملحوظة خلال احتفالات اليوم الأول من عيد الفطر المبارك.



وأكد صابر في تصريحات لـ"الدستور" أن سير الاحتفالات توبع من خلال غرف عمليات الأحياء الموصولة مباشرة بغرفة عمليات المحافظة والمرور الدوري على الأحياء حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.



ومن جانبه، قال محمد سلطان مدير الحدائق المتخصصة أن توافد الاهالي كان ملحوظًا عصرًا وتأثر قليلًا بالحادث الإرهابي الغاشم.



وأكد سلطان في تصريحات لـ"الدستور" ان الحدائق المتخصصة وعلى رأسها الحديقة الدولية حوت برامجها على انشطة ترفيهية وفنية لزورها والتي ستستمر لاخر ايام عيد الفطر المبارك.



وأشار مدير الحدائق المتخصصة الى انه تم رفع كفاءة الحدائق المتخصصة لاستقبال وفود الجماهير في احتفالات عيد الفطر المبارك حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.