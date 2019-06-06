حبس عاطلين لحيازتهما مواد مخدرة بالنهضة

قررت نيابة السلام حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى؛ لحيازتهما مواد مخدرة بمنطقة النهضة.



وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة قيام عاطلين وهم "محمد ع، بهاء م" عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة النهضة من ضبطهما وبحوزتهما 20 قطعة حشيش، 15 كيس أستروكس.



وكانت بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة السلام ثاني عدة معلومات تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها على عملائهما بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثاني من القبض على المتهمين وبحوزتهما 20 قطعة حشيش 15 كيس أستروكس و2 هاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.