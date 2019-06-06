عمومية " اسمنت طره" تحسم وقف النشاط مؤقتًا الإثنين المقبل

تعقد شركة أسمنت بورتلاند طره جمعيتها العمومية غير العادية، يوم الإثنين المقبل الموافق 10 يونيو، لمناقشة حسم مصيرها استمرارية الشركة من عدمه في ضوء استمرار تجاوز الخسائر نصف حقوق مليكة المساهمين وفقًا للقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.



ومن المقرر أن الجمعية تناقش الجمعية العامة قرار وقف النشاط مؤقتًا، والنظر في تعديل المادة 21 من النظام الأساسي بإضافة التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.



وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 36.09 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 545.82 مليون جنيه خسائر خلال 2017.



وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي، حيث سجلت 1.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 988.28 مليون جنيه في عام 2017.