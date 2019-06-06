تجديد حبس تشكيل عصابي متهم بتهريب عقار "الإكستاسي" المخدر

أمرت نيابة النزهة تجديد حبس تشكيل عصابي، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بمحاولة تهريب 2020 قرصا لعقار "الإكستاسي" المخدر داخل طرد بريدي عبر ميناء القاهرة الجوي.



وتمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، من ضبط طرد قادم من إحدى الدول الأوروبية مُرسل إلى أحد الأشخاص "محدد" بداخله (2020 ألفان وعشرون قرصا لعقار الإكستاسي "خبوط" مدرج بجداول المخدرات).



كما أسفرت عمليات الرصد والمتابعة في ضوء ما أكدته التحريات، عن عناصر التشكيل العصابي القائمين على تهريب الأقراص المخدرة المضبوطة والوقوف على مظاهر نشاطهما وهم كل من (2 مهندسين، أحدهما مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وله محل إقامة آخر بالإسكندرية، والآخر مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل).



وقاما المتهمان بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في جلب وتهريب المواد المخدرة خاصة أقراص (الإكستاسى) المخدر من خارج البلاد بداخل الطرود البريدية عبر ميناء القاهرة الجوي، وإمعانًا منهما في إخفاء شخصيتهما، قاما باستخدام أسماء وبيانات وهمية وبطاقات شخصية مزورة، والاستعانة بأحد الأشخاص "مستخلص جمركى دون علمه بمحتوى الطرد لإنهاء إجراءات استلام الشحنة بمقابل مادي.



وعقب تقنين الإجراءات القانونية بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام وأمن القاهرة تم ضبط الأول والثانى، حال استقلالهما سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزتهما (5 هواتف محمول – 420 دولارا أمريكيا – 100 درهم إماراتى – 815 جنيها مصريا).



وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو (2،000،000 – اثنان مليون جنيه تقريبًا)، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.