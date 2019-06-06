إعدام 800 كيلو سجق فاسد

أمرت نيابة الظاهر بإعدام 800 كيلو لحوم فاسدة "سجق"، ضبطت داخل إحدى المحلات قبل بيعها للمواطنين، وأمرت بتشميع المحل، وسرعة إجراء تحريات الأموال العامة والمباحث الجنائية.



البداية عندما وردت معلومات وأكدتها إدارة مباحث التموين بالقاهرة قيام المدير المسئول عن ثلاجة لتجارة السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة الظاهر، بتجميع وحيازة كمية من مصنعات اللحوم معبأة وغير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية.



وباستهداف الثلاجة عثر بداخلها على 800 كيلو "سجق شرقي"، معبأة وغير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشي الطب البيطري، ومفتشي الأغذية بوزارة الصحة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.



تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.