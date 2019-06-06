الصحف البرتغالية تشيد برونالدو بعد أهدافه الثلاث في سويسرا

أشادت الصحف البرتغالية الصادرة اليوم الخميس بالنجم كريستيانو رونالدو بعدما قاد منتخب البرتغال لنهائى دورى الامم الاوروبية بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" فى لقاء سويسرا الليلة الماضية الذى انتهى بفوز البرتغال 3-1 وصعودها للنهائى لملاقاة الفائز من مباراة قبل النهائى الاخرى مساء اليوم التى تجمع بين منتخبى انجلترا وهولندا.



وقالت صحيفة "كوريو دا مانيا" فى عنوانها الرئيسى "عودة الملك"، وذكرت الصحيفة إنه كان أداء خياليا لرونالدو وتوجه بتسجيل ثلاثة أهداف.



ونشرت صحيفة "ذا ريكورد" الرياضية صورة كبيرة لرونالدو وهو يحتفل وعلقت "لا يقدر بثمن" وذكرت " البرتغال تشكره من أجل ليلة أخرى ولا في الأحلام".



وعلقت صحيفة "أيه بولا" على نفس الأمر مع عنوان "الملك كريستو" مع صورة كبيرة لرونالدو.



وذكرت:"رونالدو يأخذ ثلاث خطوات أخرى نحو الخلود ويصعد بالبرتغال لنهائي دوري أمم أوروبا".