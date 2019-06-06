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الخميس 06/يونيو/2019 - 12:41 م

محافظ سوهاج يستقبل وكيل أول مجلس النواب

محافظ سوهاج يستقبل
محمود عبد العال
dostor.org/2655522

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، النائب السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، ابن محافظة سوهاج، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر، بديوان عام المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن اللقاء تناول بحث عدد من الملفات الهامة بالمحافظة، ومنها مشروع تنمية صعيد مصر، الممول جزئيًا من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار بالشراكة مع الحكومة المصرية، والذي يتم تنفيذه بمحافظتي سوهاج وقنا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول إحياء الحرف التراثية المميزة لمحافظة سوهاج، ومن أهمها صناعة الحرير والنسيج والتي تشتهر بها مدينة أخميم.

حضر اللقاء النائب أحمد حلمي الشريف والدكتور عمر الحادي المستشار العلمي للمحافظة.

محافظ سوهاج يستقبل وكيل أول مجلس النواب
محافظ سوهاج يستقبل وكيل أول مجلس النواب
محافظ سوهاج يستقبل وكيل أول مجلس النواب
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