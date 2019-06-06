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اقتصاد
الخميس 06/يونيو/2019 - 12:38 م

البترول: مصر صدرت 1.4 مليار قدم غاز خلال مايو

البترول: مصر صدرت
سيد ابراهيم
dostor.org/2655519

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أن مصر صدرت ما يقرب من 1.4 مليار قدم مكعب غاز مسال يوميا خلال شهر مايو الماضى، وسيستمر التصدير حتى يونيو الجارى، وذلك بعد ان كانت تصدر نحو 250 مليون قدم نهاية ديسمبر 2018 للأردن.

وأوضح المصدر فى تصريحات لـ"الدستور"، أن مصر تقوم بتصدير جزء من الفائض للدول المجاورة وتشغيل محطات الاسالة وخاصة محطة "إدكو"، مشيرًا إلى أنه ستصل كميات تصدير الغاز المسال خلال 2020 الى ما يقرب من 20 شحنة بكميات تصل الى 3 مليار قدم مكعب على ان تقل هذه الكميات تدريجيا بسبب تشغيل مصانع البتروكيماويات الجديدة وتغذيتها بالغاز المصرى، بالاضافة الى ان مصر ستستقبل الغاز من الدول المجاوره والعمل على اسالته ثم اعادة تصيره لدول اوربا.

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية أكد في تصريحات سابقة، أن مصر تصدر حاليا 1.1 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، تستهدف زيادتها إلى 2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي نهاية العام الحالي.

ويوجد فى مصر مصنعين للإسالة الأول في إدكو، بطاقة 1.35 مليار قدم مكعب، ومصنعا آخر في دمياط، بطاقة 750 مليون قدم مكعب.

وحققت مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز فى سبتمبر 2018.

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