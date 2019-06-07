"يوسف": مصر أصبحت من كبرى الدول المصدرة للبتروكيماويات

قال المهندس مدحت يوسف، الرئيس الأسبق لعمليات هيئة البترول، إن مصر أصبحت الآن من الدول الكبرى المصدرة للبتروكيماويات، خاصة بعد الاكتفاء الذاتى من الغاز ووجود فائض تستطيع من خلاله توجيه الصناعة إلى القيمة المضافة، وهذا هو توجه الدولة خلال الفترة المقبلة.



وأضاف "يوسف" فى تصريحات لـ"الدستور"، أن مصر حاليًا لديها اكتفاء ذاتى من "البولى إيثيلين، ووالبنزين مستقيم السلالة، والميثانول، والبولي بروبلين"، ولذلك بدأت مصر عصر التصدير بالفعل وهو تصدير المنتجات بعد تصنيعها فى المصانع والمعامل المصرية مثل "العامرية وإيلاب وانربك"، وغيرها من الشركات الوطنية.



وأشار إلى أن اتجاه مصر فى إقامة مصانع للبتروكيماويات بالسويس والعين السخنة والإسكندرية والعلمين؛ بهدف التصدير وتعظيم القيمة المضافة وجلب عوائد دولارية وتشغيل عمالة.