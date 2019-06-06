الخميس.. حفل أرتميسيا إكس بمركز درب 1718

ضمن فعاليات برنامج "مزيكا في السطح"، والذي ينظمه مركز درب 1718 للفنون بالفسطاط٬ يقام في الثامنة من مساء الخميس 13 يونية٬ حفل فني موسيقي٬ والذي تحييه الفنانة الأمريكية آرتيميسيا إكس. وهي مغنية وكاتبة أغاني٬ عازفة جيتار. سافرت إلى القاهرة عبر الأندلس لإنشاء أغاني لألبومها الرابع.



ومن المقرر أن يشاركها الحفل الموسيقيين: محمد حمزة على العود٬ وبودة أبو اليزيد على الإيقاع. ويعد هذا هو ظهورها الأول والوحيد في القاهرة قبل عودتها إلى نيويورك.



بودة أبو اليزيد - قرع (موسيقي شعبي في القاهرة قام بالعزف مع العديد من المجموعات في العديد من أنماط الموسيقى) وضيف الحفل هشام انس - عود (ملحن وعازف).