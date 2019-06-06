مواجهة إنجلترا مع هولندا بدورى الأمم الأوروبية الأبرز فى الصحف الإنجليزية

أبرزت الصحف الإنجليزية، الصادرة اليوم الخميس، المواجهة المرتقبة الليلة في البرتغال بين منتخب إنجلترا ومنافسه الهولندي بالدور قبل النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث يواجه الفائز المنتخب البرتغالي في النهائي.



وذكرت صحيفة (ديلي ميل) في عنوانها الرئيسي "مقامرة المدرب ساوثجيت، مدرب إنجلترا يبقى هارى كين على مقاعد البدلاء ورحيم ستيرلينج يحمل شارة القيادة لمنتخب إنجلترا في لقائه الدولي الخمسين".



وحول نفس الموضوع، ذكرت صحيفة (ميرور) أن ساوثجيت مستعد للمغامرة بعدم البدء بهاري كين، ويرى أنه يتعين على منتخب إنجلترا عدم الاعتماد على لاعب واحد مهما كان حجمه، في الوقت الذي أكد فيه قائد منتخب إنجلترا أنه لائق تماما بدنيا وفنيا للاشتراك في اللقاء منذ بدايته.



من جانبها، أكدت صحيفة (ديلي اكسبريس) أن كين لن يكون النجم الوحيد الذي لن يبدأ اللقاء، وإنما أيضا نجما توتنهام ديلي ألى ودانى روس لن يكونا ضمن التشكيل الأساسي بعد إرهاقهما في مباراة نهائي دوري الأبطال.



أما صحيفة (ديلي ستار) فكتبت أن المدرب ساوثجيت لم يعط رأيا قاطعا بشأن البدء بهاري كين أو إبقائه على مقاعد البدلاء خلال اللقاء مع هولندا.



بدورها، تناولت صحيفة (صن) أحداث الشغب التى تسببت فيها بعض الجماهير الإنجليزية في مدينة (بورتو) البرتغالية التي تستضيف اللقاء، وكشفت النقاب عن إلقاء القبض على اثنين من المشجعين الإنجليز بسبب هذه الأحداث.