القاهرة : الخميس 06 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
اقتصاد
الخميس 06/يونيو/2019 - 12:26 م

بدء توزيع الكوبون النقدى لحملة أسهم "هيرمس" الأربعاء

بدء توزيع الكوبون
اكرم عمران
dostor.org/2655511

تبدأ المجموعة المالية هيرمس القابضة فى توزيع الكوبون النقدى رقم 10 شركة المجموعة المالية لحملة الأسهم حتى جلسة الأحد المقبل، تمهيدا لبدء توزيع قيمة الكوبون البالغة 65 قرشا للسهم، بدءًا من يوم الأربعاء المقبل.

كانت الجمعية العامة العادية لهيرميس وافقت على توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018 بواقع 65 قرشًا للسهم الوحد؛ حيث بلغ إجمالي توزيعات المساهمين 499.6 مليون جنيه.

وسجلت هيرميس صافي ربح بلغ 381.34 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 266.49 مليون جنيه أرباح خلال نفس الربع من العام الماضي.

وعن القوائم المستقلة، تحولت الشركة من الربحية إلى الخسارة خلال الربع الأول، حيث سجلت 142.52 مليون جنيه خسائر بنهاية مارس، مقابل أرباح بلغت 33.74 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى

منذ شهر

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ أقل من شهرين

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ أكثر من شهرين

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

منذ أكثر من شهرين

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر

منذ 3 شهر

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

الآن

سلاح الجو الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة فوق قاعدة معيتيقة

الملا: 13 مشروع لنقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز باستثمارات 16.6 مليار جنيه

القوى العاملة: تحويل 12 مليون جنيه مستحقات تأمينية لـ 48 مصريا باليونان

مديرو الأمن يتفقدون الشوارع في ثانى أيام العيد

ads
الأكثر قراءة

شاهد.. سوهاج تشيع جثامين "شهداء سيناء"

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد عمر القاضي بمسقط رأسه في المنوفية (فيديو)

الداخلية تثأر للشهداء.. مقتل 14 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار بالعريش (فيديو وصور)

"الكاف" يقرر إعادة نهائي دوري الأبطال عقب أمم أفريقيا

ألبومات الصور

محافظ أسوان يتفقد مركز الأورام فى أول أيام عيد الفطر (صور)

بالصور.. سقوط أجزاء من عقار بالإسكندرية دون إصابات

احتفال المصريين بالعيد في القناطر الخيرية

إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية في أول أيام عيد الفطر

رياضة

الصحف البرتغالية تشيد برونالدو بعد أهدافه الثلاث في سويسرا

مواجهة إنجلترا مع هولندا بدورى الأمم الأوروبية الأبرز فى الصحف الإنجليزية

جائزة كندا الكبرى: هاميلتون للابتعاد في الصدارة

نجم الساعة

نجوم «محمد حسين»: وجبة كوميدية متكاملة لجمهور العيد

الأكثر قراءة

شاهد.. سوهاج تشيع جثامين "شهداء سيناء"

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد عمر القاضي بمسقط رأسه في المنوفية (فيديو)

الداخلية تثأر للشهداء.. مقتل 14 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار بالعريش (فيديو وصور)

"الكاف" يقرر إعادة نهائي دوري الأبطال عقب أمم أفريقيا

الرئيس نيوز

السودان: قتلى "أحداث الفض" تتضاعف في اليوم الثاني للعيد

جواهرجي يتهم "زينة" بالتحريض على سرقة "أنسيال ألماظ"

"وكالة الأنباء الصينية" تثمِّن تضحيات الشرطة في العيد

الإمارات والسعودية تقدمان نتائج التحقيق في استهداف ناقلات النفط إلى مجلس الأمن

قطر: لا يوجد أفق حتى الآن لحل الأزمة الخليجية

كشكول

التعليم العالى: منح دراسية من جامعة فيرونا الإيطالية للعام 2019/2020

تعليم القليوبية يعقد اجتماع طارئ إستعدادا لماراثون الثانوية العامة

ننشر تفاصيل اجتماع رؤساء لجان امتحانات الثانوية ووكلاء الوزارة بالمحافظات

تعليم بورسعيد ينهى استعداداته لبدء امتحانات الثانوية العامة

طبيب نفسي يكشف أعراض الأكتئاب عند الأطفال

الأمصار

موسكو تدعو واشنطن إلى التخلي عن إجراءات تقسيم الجيش الفنزويلي

"التايمز": محمد صلاح يسجل فوزا ضد "الإسلاموفوبيا " في ليفربول

كندا تنفق 1.4 مليار دولار لتعزيز صحة وحقوق المرأة في العالم

المفوضية الأوروبية توصى بإنهاء الإجراءات التأديبية المفروضة بحق إسبانيا

أوغندا.. مقتل 5 أشخاص وفقدان آخرين جراء انهيارات طينية

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

كشف مضار اللحوم الحمراء والبيضاء على حد سواء

عصير الطماطم والقلب.. دراسة تكشف "الحقيقة المذهلة"

مصادرة كميات قياسية من الكوكايين بالاتحاد الأوروبى.. والإنترنت يلعب دورًا

الصحة

باحثون يطورون هيدروجيل جديدة لعلاج مرض السكر من النوع الأول

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎