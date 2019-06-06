بدء توزيع الكوبون النقدى لحملة أسهم "هيرمس" الأربعاء

تبدأ المجموعة المالية هيرمس القابضة فى توزيع الكوبون النقدى رقم 10 شركة المجموعة المالية لحملة الأسهم حتى جلسة الأحد المقبل، تمهيدا لبدء توزيع قيمة الكوبون البالغة 65 قرشا للسهم، بدءًا من يوم الأربعاء المقبل.



كانت الجمعية العامة العادية لهيرميس وافقت على توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018 بواقع 65 قرشًا للسهم الوحد؛ حيث بلغ إجمالي توزيعات المساهمين 499.6 مليون جنيه.



وسجلت هيرميس صافي ربح بلغ 381.34 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 266.49 مليون جنيه أرباح خلال نفس الربع من العام الماضي.



وعن القوائم المستقلة، تحولت الشركة من الربحية إلى الخسارة خلال الربع الأول، حيث سجلت 142.52 مليون جنيه خسائر بنهاية مارس، مقابل أرباح بلغت 33.74 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.