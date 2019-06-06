مدحت يوسف: مصر ستكتفي ذاتيا من البنزين والبوتاجاز خلال عامين

كشف المهندس مدحت يوسف رئيس عمليات البترول الأسبق، أن مصر مازالت منطقة بكر في الاستكشافات البترولية، وأن الأرض لم تبوح بما لديها من كنوز بترولية بالصحراء الغربية والبحر الأحمر، مشيرا إلى أن مصر تخلت عن استيراد المنتجات البترولية كمنتج نهائي، وأصبحت تستورد ألان الزيت الخام من الخارج وذلك لتشغيل معامل التكرير المصرية بكامل طاقتها والاستفادة من عملية التصنيع وتوفير القيمة الدولارية التي كانت تضاف على عملية التصنيع في حال استيراد البترول كمنتجات.



وأوضح " يوسف" في حواره لـ"الدستور"، أن مصر تحتاج إلى المزيد من معامل تكرير متطورة مثل ميدور والإسكندرية للبترول، ومسطرد.. وإليكم نص الحوار..



◄ بداية.. ما هي أهم معامل التكرير المتطورة فى مصر ؟

من أفضل معامل التكرير فى مصر هو معمل تكرير ميدور، حيث يعمل بأحدث التكنولوجيات المعقدة فى العالم، يليه معمل تكرير مسطرد والذي يعمل بنظام (ERC )، وذلك من خلال تطور فى العملية الانتاجية.



◄وماذا عن معامل العامرية وأسيوط وطنطا والسويس؟

اولا معمل العامرية من المعامل التحويلية الكبيرة، ويعد من المعامل المستحدثة، لوجود عمليات تطوير مستمرة بالمعمل، اما الإسكندرية للبترول فهى من احدى الشركات المتطورة منذ زمن لكونها تقوم بتغذية مشروعات مرتبطه بها، مثل مشروعات اموك وانربك وايلاب، وهنا نجد ان درجة التعقيد الخاصة بها عالية جدا.



◄وما هى المعامل التى لم يتم تطويرها حتى الان؟

هناك أكثر من 3 معامل تكرير تحتاج إلى تطوير فى مصر ومنها معمل تكرير أسيوط وجارى تطويرها، بالإضافة إلى شركة النصر للبترول، وشركة السويس لتصنيع البترول بالإضافة الى معمل طنطا، وحاليا تقوم وزارة البترول بتنفيذ خطة التطوير التى وضعتها منذ سنوات للنهوض بصناعة البترول وسد احتياجات السوق المحلى، فهناك بالفعل مجهودات كبيرة تتم فى هذا الشأن من قبل الحكومة ووزارة البترول.



◄هل مصر تحتاج الى إنشاء وإقامة معامل تكرير أخرى؟

أولا مصر تعمل حاليا على خفض معدل الاستيراد من البترول خاصة فى السولار، وذلك بعد تشغيل معمل ميدور بكامل طاقته الإنتاجية ومعمل أسيوط الجديدة "أنوبك"، حيث كانت مصر تستورد نحو 7 مليون طن سولار فى العام السابق 2018، وسيصل معدل استيراد السولار في 2022 الى ما يقرب من 2.7 مليون طن سنويا وذلك بسبب أعمال التطوير التى تتم حاليا.



◄ما الأفضل لمصر.. استيراد بترول الخام؟ أم منتجات البترولية؟

إذا كانت مصر بها معامل تكرير معقدة تكنولوجيا هنا يفضل استيراد الزيت الخام بدلا من المنتجات، وفى حال ان المعامل التكرير بسيطة فالأفضل نقوم بالاستيراد المنتجات، ومصر حاليا لديها ميكس وتطوير.



◄ كم يبلغ إنتاج مصر من البترول الخام؟

أولا إنتاج مصر من البترول لم يتم استهلاكه فى مصر كاملا حيث انه يتم تصدير جزء كبير من إنتاج مصر للخارج، وذلك بسبب ان الجزء المصدر من الخام لا يصلح لمعامل التكرير المصرية، بما فيها الخامات الشمعية، وعالية الكبريت، ويتم تصدير ذلك لصالح مصر أو لصالح الشركاء الأجانب، وتقوم مصر باستيراد أكثر من 150 الف برميل يوميا، بينما يتم تقطير نحو 19.5 مليون طن خام بمعامل التكرير سنويًا، يتم استيراد نحو 4 مليون طن من اجمالى الكميات المقطرة حيث يصل إنتاج مصر المحلى من الخام والمتكثفات نحو 15.5 مليون طن سنويًا.



◄ما هي الفائدة الاقتصادية التى ستعود على مصر من تطوير معامل التكرير؟

مصر ستكون لديها تامين كامل من الاحتياجات المحلية، بالإضافة إلى الحد من عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى وقف استيراد البنزين نهائيًا لانه سيكون هناك اكتفاء ذاتى من البنزين، بالإضافة إلى أن خطة التطوير لمعامل التكرير هدفها الاكتفاء الذاتى من البوتاجاز، وسيكون هناك الاعتماد على استيراد كميات بسيطة جدًا من السولار بنحو 2.7 مليون طن، وفكر التأمين مهم جدا فى مصر.



◄هل الفائض الذى تملكه مصر حاليا من الغاز الطبيعي يمكن أن يحل محل المنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج؟

بالفعل مصر حاليا تعتمد اعتماد كليا على فائض الغاز الطبيعي وستكتفى مصر ذاتيا من البوتاجاز خلال عامين، وذلك بعد الانتهاء من خطة توصيل الغاز للمنازل، ثم يأتي بعد ذلك رفع الدعم عن البنزين، وسيكون الوقود الأمثل للشعب المصري هو الغاز الطبيعي.