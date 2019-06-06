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الخميس 06/يونيو/2019 - 12:24 م

كشف مضار اللحوم الحمراء والبيضاء على حد سواء

كشف مضار اللحوم الحمراء
وكالات
dostor.org/2655508

أعلن معهد البحوث العلمية في مستشفى الأطفال في أوكلاند في الولايات المتحدة، أن اللحوم الحمراء والبيضاء على حد سواء، ترفع مستوى الكوليسترول في الدم على عكس الاعتقاد السائد.

ويفيد موقع MedicalXpress بأنه وفقًا للباحثين، تناول أي نوع من أنواع اللحوم يرفع من مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، الذي يعتبر أحد مسببات الكوليسترول "الضار"، لأن له علاقة بزيادة خطر تصلب الشرايين، بينما الكمية ذاتها من البروتينات النباتية ليس لها نفس التأثير.

وخلال السنوات العشر الأخيرة، انخفض استهلاك اللحوم الحمراء في بلدان الغرب بصورة خاصة، وذلك لتجنب أمراض القلب والأوعية الدموية، وفي نفس الوقت ينصح الخبراء بتناول اللحوم البيضاء "لحم الدواجن" باعتباره غذاء صحيًا كبديل للحوم الثدييات.

ووفقًا للباحثين، تعتبر الخضراوات ومنتجات الألبان والبقوليات، أكثر فعالية في التحكم بمستوى الكوليسترول في الدم.

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