كيف مثل محمود المليجي مشهد وفاته؟

فنان من طراز خاص، ومسيرة فنية امتدت لحوالي نصف قرن، وشارك في نحو 750 عملا فنيا بين السينما والمسرح والتلفزيون، إنه الفنان الراحل محمود المليجي الذي يحل علينا اليوم 6 يوليو ذكري وفاتة.



وتوفي محمود المليجي أثناء تصويره لفيلم "أيوب"، بطولة الفنان العالمي عمر الشريف، ومشاركة العديد من الفنانين أمثال: فؤاد المهندس، مديحة يسري، مصطفى فهمي، أسامة عباس، ليلى فهمي.



وكان هذا الفيلم من تأليف "نجيب محفوظ" ومن إخراج "هاني لاشين"، الذي روى قصة وفاته المؤثرة في إحدى تصريحاته.



وقال لاشين:" كان دور المليجي في ذلك المشهد، أن يقول للفنان عمر الشريف: "الحياة دى غريبة جدا، الواحد ينام ويصحى وينام ويصحى وينام ويشخر"، ثم قام بخفض رأسه كأنه نائم على الكرسي، وأصدر صوت شخير كأنه مستغرق في النوم.



وأضاف لاشين: وبينما كان الجميع في الكادر ينظر إلى الفنان بدهشة وإعجاب من روعة تمثيله، قال له عمر الشريف: "إيه يا محمود خلاص بقى اصحى، المشهد خلص"، لكن المفاجأة أن المليجي كان قد لفظ بالفعل أنفاسه الأخيرة، فمات وهو يؤدى مشهد الموت.