تنفيد المرحلة السادسة لمشروع السيارات المتنقلة خلال أيام

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها أن شركات الجملة التابعة للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية سوف تستكمل المعاينات الأولية لمنافذ المرحلة الثالثة لمشروع "جمعيتى" الخاص بشباب الخريجين فى إطار التوسع في منظومة شبكة السلع الغذائية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير السلع والمنتجات الغذائية ف مختلف المناطق.



وقامت وزارة التموين بتشكيل لجنة مشكلة من الشركات المعنية ومديريات التموين بمعاينة منافذ المشروع والتأكد أن مساحة المنفذ لا تقل عن 30 مترا وتبعد بمسافة لا تقل عن 500 متر عن أقرب منفذ لطرح السلع التموينية، حيث يتم إعداد تقارير وإرسالها الى الوزارة لأخذ الموافقات النهائية للبدء فى افتتاح المنافذ بالمرحلة الثالثة وذللك بالتوازى أيضا مع افتتاح بعض المنافذ المتبقية من المرحلة الثانية للمشروع، حيث سيتم معاينة كافة الطلبات الواردة للشركات سواء تقع فى مناطق الاحتياجات أو لا تقع فى نطاق الاحتياجات وسيتم الموافقة النهائية من وزارة التموين على المنافذ الموافقة للشروط وكذلك طبقا لاحتياجات كل منطقة.



فيما ستواصل لجنة المشتريات المركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، عقد اجتماعات عقب عيد الفطر المبارك، مع الموردين وكبار المنتجين للتعاقد على شراء السلع والمنتجات الغدائية، وطرحها للمواطنين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فى مختلف المحافظات، كما سيتم تنفيذ المرحلة السادسة من مشروع السيارات المتنقلة لعدد 250 خلال الأيام المقبلة وهى عبارة عن منافذ سلعية متنقلة لشباب الخريجين ضمن المرحلة السادسة من مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة، منها سيارات لطرح المواد الغذائية للمواطنين، وكذلك سيارات مجهزة بجزء مبرد لطرح أيضا المنتجات المجمدة، بجانب السلع الغذائية، حيث يتم تنفيذ المشروع بين اللجنة العامة للمساعدات الاجنبية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث تحرص الوزارة على توفير السلع والمنتجات الغذائية من خلال التوسع فى انشاء المنافذ السلعية خاصة محافظات الصعيد بهدف توفير فرص عمل للشباب بجانب توفير السلع تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير المنتجات الغذائية فى مختلف المحافظات.