عمليات القومي للمرأة: لم نتلقى شكاوى تحرش في أول أيام العيد

أكدت أمل عبد المنعم مديرة مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، أن غرفة العمليات لم تتلقى أي شكاوى تليفونية خاصة بالتحرش خلال اليوم الأول من أيام عيد الفطر، مضيفة أنه تم ملاحظة الانتشار الكثيف من الشرطة وخصوصا الشرطة النسائية بالشوارع والميادين والمتنزهات وقد ساهم ذلك بشكل كبير فى الحد من هذه الظاهرة.



وأشارت أمل عبد المنعم، أن الغرفة قامت بالتواصل مع مديرى حدائق الأزهر والفسطاط وأفادا بعدم وجود اى حالات تحرش وان الاقبال على الحدائق متوسط بالمقارنة بالأعوام السابقة بالإضافة إلى الوجود الأمنى المكثف من الشرطة.



وأضافت امل عبد المنعم، أن المكتب استقبل خلال أول أيام العيد عددا من استفسارات السيدات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية، ولقد تم إفادة الشاكيات بالمشورة القانونية اللازمة.



وأوضحت أن ذلك يأتي من منطلق سعى المجلس القومى للمرأة للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة بشتى صورها وأشكالها ومنها العنف والتحرش الجنسى واللفظى الذى تتعرض له الفتيات والسيدات بالأماكن العامة، مشيرة إلي أن المجلس خصص غرفة عمليات لتلقى شكاوي التحرش الذي قد تتعرض له السيدات والفتيات خلال أيام عيد الفطر المبارك وذلك على مدار 12 ساعة من الساعة ال9 صباحا حتى ال9 مساءً عن طريق خطوط تليفونية خصصت لهذا الغرض، وارصد حالات التحرش والتدخل السريع، بالاضافة إلى تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات في حالة الاتجاه الى رفع دعاوى قضائية، وذلك عبر الارقام التالية:0109 929 9191 0100 752 5600 01554845024