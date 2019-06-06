مناقشة المجموعة القصصية "إنكسار" بمركز الحرية

تعقد بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ والتابع لصندوق التنمية الثقافية٬ أمسية ثقافية لمناقشة المجموعة القصصية "إنكسار" للكاتبة أمينة الزغبي٬ والصادرة مؤخرا عن دار النخبة للنشر والتوزيع.



وذلك في السابعة مساء الأربعاء 26 يونيو الجاري. يناقش المجموعة دكتورة كوثر مروان واللقاء الكاتب محمد عباس بقاعه توفيق الحكيم.



تقع المجموعة فى 87 ص من القطع المتوسط بين 12 قصية قصيرة لعناوين جذابة: عذرا أنا، فص واحد يكفى، صابرة، من الخائنة، إنسان برتبة نقيب، طاقة، الوتر المقطوع، ثلاثية وجع، ثمن الخطأ، بأى ذنب قهروا، رقصة الخريف، انكسار" تقول الكاتبة فى قصة انكسار التى اتخذتها عنوان للمجموعة: أترى يا أبى الآن كيف أعيش وحيدة معذبة لا أملك إلا ذكريات أعيش عليها، أعيش جسدا بلا روح.