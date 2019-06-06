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اقتصاد
الخميس 06/يونيو/2019 - 12:13 م

نهاية الحق فى الأسهم المجانية لمستثمري "مدينة نصر" الأحد المقبل

نهاية الحق فى الأسهم
اكرم عمران
dostor.org/2655499

تنهى شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال لـ 1.4 مليار جنيه يوم الأحد المقبل، تمهيدا لبدء توزيع الأسهم المجانية على المساهعمين والناتجة عن زيادة رأس المال، بواقع 0.2 سهم لكل سهم أصلي من أسهم الشركة يوم الإثنين المقبل.

كانت الجمعية العامة العادية لمدينة نصر للإسكان، وافقت في مارس الماضي، على توزيع 240 مليون جنيه عن أرباح 2018، كأسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل 5 أسهم أصلية عن أرباح العام الماضي، لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.2 مليار جنيه إلى 1.44 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 240 مليون جنيه في صورة أسهم مجانية بواقع 0.2 سهم لكل سهم بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها جنيه، ممولة من أرباح العام الماضي.

يذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 332.3 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2019، مقابل صافي ربح بلغ 313.5 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال نفس الفترة بنسبة 3.83%، لتصل إلى 634.22 مليون جنيه، مقارنة بـ610.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2018.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال الربع الأول من 2019، فقد حققت الشركة أرباحًا بلغت 332.13 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 328.89 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وحققت الشركة أرباحًا بلغت 1.11 مليار جنيه خلال 2018، مقابل أرباح بلغت 933 مليون جنيه في 2017.

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