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تكنولوجيا
الخميس 06/يونيو/2019 - 12:13 م

احذر.. تطبيقات شائعة على "أندرويد" تعطل عمل هاتفك

احذر.. تطبيقات شائعة
وكالات
dostor.org/2655498

اضطر متجر "جوجل بلاي" إلى حذف عدد من التطبيقات الشائعة بعد اكتشاف أنها تحتوي على "إضافات" إعلانية مخفية جيدا، والتي تعرض الإعلانات قسرا على شاشة قفل الهاتف.

ويمكن للإعلانات المستمرة التي تظهر على الشاشة خارج التطبيقات المتأثرة، أن تجعل هاتفك غير قابل للاستخدام.

واكتشف Lookout البرنامج الإضافي الذي يعطل الهاتف، واسمه BeiTaAd، في 238 تطبيقا في متجر "جوجل بلاي"، ويضيف البرنامج الخبيث ميزات محددة مخصصة لبرامج الكمبيوتر مثل التطبيقات.

وأبلغت شركة البرمجيات العملاق التكنولوجي "جوجل" عن التطبيقات الضارة، وأُزيل البرنامج الإضافي الخطير.

ومع ذلك، إذا كان لديك إصدار قديم من التطبيق على هاتفك، فستحتاج إما إلى حذف أو تحديث أي من البرامج والتطبيقات المتأثرة.

وفي حديثه مع "ذي صن"، قال توم دافيسون، المدير الفني لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى Lookout: "ننصح بحذف التطبيقات المتأثرة، أو تحديثها للحصول على الإصدار الأحدث من دون مكون BeiTa الإضافي. وأبلغ المستخدمون عن عجزهم عن الرد على المكالمات أو التفاعل مع التطبيقات الأخرى، نظرا لطبيعة الإعلانات المنتشرة والمستمرة".

- كيفية حذف التطبيقات من هاتف أندرويد:
1- افتح "الإعدادات" وانتقل إلى "التطبيقات".

2- اختر التطبيق الذي تريد حذفه، وانقر فوق "إلغاء التثبيت".

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