التحفظ على 580 ألف قطعة ألعاب نارية بالجمالية

أمرت نيابة الجمالية، برئاسة المستشار أحمد هاني، التحفظ على 580 ألف قطعة ألعاب نارية ضُبط بحوزته بقصد الاتجار بالجمالية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.



وتباشر النيابة مع التاجر المتهم بحيازة الالعاب النارية والذي اعترف بارتكاب الواقعة، بقصد ترويجهم في أيام العيد على المواطنين، وبيعهم في منطقة الموسكي.



وتعود الواقعة عندما تمكنت مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط تاجر حال تواجده داخل مخزن "مستأجر" كائن بدائرة القسم.



وعُثر بداخل المخزن على كمية من الألعاب النارية بلغت 580 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع.



بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة.