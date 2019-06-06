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الخميس 06/يونيو/2019 - 12:07 م

حديقة الأورمان تستقبل المواطنين في ثاني أيام العيد

حديقة الأورمان تستقبل
عبدالناصرمحمد
dostor.org/2655493

قال الدكتور سيد حسين مدير حديقة الأورمان، إن الحديقة فتحت أبوابها منذ الصباح الباكر لاستقبال المواطنين حتى يستمتعوا بإجازة العيد وسط الأشجار النادرة والمساحات الخضراء الشاسعة الخلابة.

وأكد في صريحات له اليوم الخميس، على دخول الأطفال دون سن الخامسة مجانا وأن سعر التذكرة جنيهان فقط، مضيفا أن إدارة الحديقة توفر كل سبل الراحة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة المعنية في محافظة الجيزة.

وأضاف مدير الحديقة أنه تم توفير كل وسائل الراحة للمواطنين وإلغاء إجازات جميع العاملين في الحديقة، لافتًا إلى أن هناك تشجيع الجمهور على زيارة الحديقة.

وقال حسين إن الحديقة التى أنشائها الخديو إسماعيل سنة 1873 تبلغ مساحتها 28 فدان تضمن مجموعة من الزهور والأشجار النادرة والاثرية وتنوع نباتي أكثر من 1200 نوع نباتي.

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