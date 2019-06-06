إحالة 13 طبيبا وممرضة للتحقيق فى الأقصر

قامت 6 فرق إشرافية بقيادة الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر وعدد من قيادات المديرية بالمرور المفاجئ علي المنشآت الصحية في 7 مراكز بالأقصر شملت جميع المستشفيات والعديد من الوحدات الصحية والمنشآت الطبية، وأسفر المرور عن توافر مستلزمات وأدوية الطوارئ والأمصال بالمستشفيات والوحدات، كما ظهر التزام معظم الفرق الطبية بالتواجد.



كما أسفر المرور عن كشف غياب عدد 13 ممرضة وطبيبا بشريا وأطقم معاونة، وتمت إحالتهم للتحقيق.



وتستمر الحملات التفتيشية طوال أيام عيد الفطر المبارك وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هاله زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، باستمرار أعمال مراقبة جميع المنشآت الصحية بالأقصر، للحفاظ على سير العمليات الطبية.